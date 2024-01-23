Бензема принял важное решение, о котором сообщил «Аль-Иттихаду»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема принял важное решение, о котором сообщил руководству клуба на последних переговорах. Как сообщает AFP, 36-летний француз заявил «Аль-Иттихаду», что хочет покинуть команду до конца сезона на краткосрочной основе.

Ранее сообщалось, что в аренде нападающего заинтересован «Манчестер Юнайтед». Лондонский «Челси» отказался от услуг форварда из-за его высокой зарплаты. Напомним, в Саудовской Аравии опытный Бензема зарабатывает 100 миллионов евро в год.

Карим летом перебрался в «Аль-Иттихад» на правах свободного агента из мадридского «Реала».