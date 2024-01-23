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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​«Человек-гол»: Черевченко высказался о Роналду

23 Января 2024 • 14:37 Комментировать

Работая в клубе «Истиклол», известный тренер Игорь Черевченко пересекался с «Аль-Насром», за который выступает Криштиану Роналду. Специалист поделился своими впечатлениями от встреч с саудовской командой в Лиге чемпионов Азии.

По словам Черевченко, «Аль-Наср» является хорошо сбалансированной командой со звёздами в составе. Конечно, отдельно тренер выделил Роналду.

«Криштиану Роналду – такой же человек-гол, каким и был раньше в «Реале» или «Ювентусе». Забивает чуть ли не в каждой игре. Думаю, со своим отношением ещё как минимум два года поиграет без потери качества», - цитирует Черевченко Metaratings.

Отметим, что действующий контракт связывает Роналду с «Аль-Насром» до завершения сезона 2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Игорь Черевченко Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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