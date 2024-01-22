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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Александр Мостовой: «Бензема усилит любой клуб Европы» эксклюзив

22 Января 2024 • 22:56 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Карим Бензема может вернуться в Европу.

«Я сразу говорил, что через какое-то время футболисты будут оттуда уезжать. Они зарабатывают космические деньги и возвращаются. Уехать туда было правильным решением. Там предлагают деньжища. Это даже деньгами не назвать, деньжища. Такие суммы даже во сне не приснятся.

Вот сейчас вернётся Бензема. Это плюс будет для любого клуба, который он выберет. Ему 36 лет, но он огромный профессионал. Он до сих пор в отличной форме. Для игрока такого уровня возраст - не проблема. Мы видим примеры, что и в этом возрасте показывают прекрасную игру. Так что если он вернётся, то это будет прекрасно. Он усилит любой клуб Европы», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Александр Мостовой
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