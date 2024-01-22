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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема скоро обсудит своё будущее с руководством «Аль-Иттихада»

22 Января 2024 • 11:40 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
0:0
Аль-Рияд
отменен

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема в ближайшее время обсудит своё будущее с руководством клуба. Если верить журналисту Фабрицио Романо, 36-летний француз всё ещё хочет вернуться в Европу.

Источник отмечает, что руководство «Аль-Иттихада» хочет оставить Бензема в стране. Ради этого француза готовы даже отправить в другой клуб из Саудовской Аравии. Напомним, лучшие команды этой страны принадлежат крупному медиахолдингу, который также владеет «Ньюкаслом».

Бензема ранее связывали с переходом в Английскую премьер-лигу, где в его услугах был заинтересован «Манчестер Юнайтед».

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Карим Бензема трансферы футбола - зима 2024 Аль-Иттихад Джидда ещё теги

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