​Роналду: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 голов или 1000 – одно и то же»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о том, хочет ли он покорить отметку в 1000 голов за карьеру.

«Я лучший бомбардир в истории футбола, поэтому забить 900 голов или 1000 голов – одно и то же. Прежде чем я доберусь до тысячи, мне нужно дойти до 900. Но люди уже говорят о тысяче так, как будто это уже сделано. Я хочу жить настоящим моментом.

Для меня это хорошее время, чтобы наслаждаться футболом. 54 гола, которые я забил в 2023 году, потребовали больших жертв и труда, а также помощи партнёров по команде. Я живу настоящим», - сказал Роналду в интервью Record.

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