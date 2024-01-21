​У Роналду спросили, выиграет ли он шестой «Золотой мяч»

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о премии The Best от ФИФА. Недавно в рамках этой премии Лионеля Месси выиграл награду лучшему игроку по итогам года.

«Я уже привык к этому и знаю, как работают эти организации. Честно говоря, я не смотрел за вручением премии The Best.

Выиграю ли я снова «Золотой мяч» или премию The Best? Я всегда в первую очередь думаю о клубе и сборной. Награды приходят после хорошего сезона с клубом и сборной. Честно говоря, я не особо об этом думаю», - сказал Роналду в интервью Record.

Добавим, что 5 февраля Криштиану Роналду исполнится 39 лет.

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