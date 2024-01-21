Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

​У Роналду спросили, выиграет ли он шестой «Золотой мяч»

21 Января 2024 • 17:24 Комментировать (1)

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о премии The Best от ФИФА. Недавно в рамках этой премии Лионеля Месси выиграл награду лучшему игроку по итогам года.

«Я уже привык к этому и знаю, как работают эти организации. Честно говоря, я не смотрел за вручением премии The Best.

Выиграю ли я снова «Золотой мяч» или премию The Best? Я всегда в первую очередь думаю о клубе и сборной. Награды приходят после хорошего сезона с клубом и сборной. Честно говоря, я не особо об этом думаю», - сказал Роналду в интервью Record.

Добавим, что 5 февраля Криштиану Роналду исполнится 39 лет.

Роналду высказался о завершении карьеры

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Золотой Мяч Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Alex1972
21 Января 2024 в 17:39
Не думает?.. Странно.. А в 17-м мечтал о 6, 7 и 8 ЗМ.. Сглазил чтоль?.. А-ха-ха-ха.. 😀🤣🤭..
​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии Бензема уезжает в АПЛ, Хендерсон уже сбежал, а ЦСКА «подрезал» игрока «Зенита»: главные трансферы недели ​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн» Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Реал» решил судьбу Модрича План Саудовской Аравии проваливается и даже Криштиану Роналду не поможет ​Роналду выделил топ-команду Европы, игра которой ему нравится Причина пропуска Месси церемонии ФИФА, Моуринью возглавит «Барселону», а Черчесов отказался от денег – в главных слухах недели Роналду ответил, когда завершит карьеру ​Абаскаля уволят из «Спартака», если он не выполнит две задачи
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Барселона» готова позвать Моуринью
Спортивные новости
«Металлург» справился с «Северсталью» в матче КХЛ Рублёв в пяти сетах победил Де Минаура и пробился в четвертьфинал Australian Open Капризов признан третьей звездой дня в НХЛ «Спартак» дома уступил «Авангарду» в КХЛ ЦСКА разобрался с «Барысом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Января
17:54 · Саудовская Аравия
​Роналду: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 голов или 1000 – одно и то же»
17:24 · Саудовская Аравия
​У Роналду спросили, выиграет ли он шестой «Золотой мяч» 1
16:53 · Саудовская Аравия
​Роналду высказался о завершении карьеры
16:06 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Наср» предложил 23 миллиона евро за защитника «Тоттенхэма»
15:33 · Саудовская Аравия
Моуринью ответил на предложение «Аль-Шабаба»
15:05 · Англия. Премьер-лига
Лапорт: «Для меня Гвардиола лучший тренер в мире в тактическом плане»
14:54 · Саудовская Аравия
​Роналду допускает, что будет играть до 42 лет 2
14:41 · Португалия. Примейра-лига
Роналду сообщил, что не спешит в «Спортинг»
13:05 · Саудовская Аравия
Роналду: «Золотой мяч» и FIFA The Best теряют свой престиж» 4
12:04 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «После ухода из «Манчестер Юнайтед» меня считали потерянным, но я доказал обратное»
03:08 · Англия. Премьер-лига
Йорк: «Бензема мог бы помочь «Манчестер Юнайтед», но сейчас команде нужны другие игроки»
02:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с де Брёйне на фоне интереса из Саудовской Аравии
00:24 · Саудовская Аравия
Моуринью потребует громких трансферов, если возглавит «Аль-Шабаб» слухи
20 Января
21:07 · Саудовская Аравия
Мане: «Чемпионат Саудовской Аравии смотрят во всём мире» 1
20:47 · Саудовская Аравия
Стало известно, почему Моуринью приостановил переговоры с «Аль-Шабабом» слухи
Все новости