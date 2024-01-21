​Роналду высказался о завершении карьеры

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду дал ещё один комментарий о завершении карьеры.

«Как я часто говорю своим друзьям, жизнь динамична. Никто не знает, что будет завтра. Я мог бы завершить карьеру в конце этого сезона, а мог бы поиграть ещё два-три года. Не знаю, если честно.

Пока мой разум и моё тело в хорошем состоянии, и пока мне нравится играть в футбол, я буду продолжать. Когда я почувствую, что больше не могу быть полезным, я буду первым, кто сделает этот шаг.

Сейчас я чувствую себя хорошо и испытываю удовольствие на поле, будь то клуб или сборная. Я продолжаю и наслаждаюсь», - сказал Роналду Record.

5 февраля Криштиану Роналду исполнится 39 лет.

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Роналду ответил, когда завершит карьеру