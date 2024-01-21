Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Моуринью ответил на предложение «Аль-Шабаба»

21 Января 2024 • 15:33 Комментировать
Дамак
...
Аль-Шабаб Эр-Рияд
15.02 20:00

Бывший наставник «Ромы» Жозе Моуринью дал окончательный ответ «Аль-Шабабу», который хотел пригласить португальца на пост главного тренера. По информации от журналиста Педро Мораты, Моуринью отказался от предложение клуба из Саудовской Аравии.

Инсайдер Фабрицио Романо добавляет, что несмотря на слухи, Моуринью никогда не был близок к назначению в «Аль-Шабаб». Напомним, недавно португалец прибыл в Барселону, но цель визита пока неизвестна.

Моуринью был уволен из «Ромы» на этой неделе. Команда под руководством Даниэле де Росси вчера одержала победу над «Вероной» и поднялась на восьмую строчку в чемпионате Италии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Аль-Шабаб Эр-Рияд

Новости по матчу

Сегодня, 21 Января
15:33
Моуринью ответил на предложение «Аль-Шабаба»
00:24
Моуринью потребует громких трансферов, если возглавит «Аль-Шабаб»
20 Января
09:43
Моуринью не планирует работать в Саудовской Аравии
19 Января
13:32
Моуринью согласился возглавить «Аль-Шабаб» 2
17 Января
23:35
На Моуринью уже появился претендент 1
31 Декабря
03:25
Клубы из Саудовской Аравии поспорят за героя ЧМ-2022
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДАМАК АЛЬ-ШАБАБ ЭР-РИЯД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии Бензема уезжает в АПЛ, Хендерсон уже сбежал, а ЦСКА «подрезал» игрока «Зенита»: главные трансферы недели ​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн» Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе План Саудовской Аравии проваливается и даже Криштиану Роналду не поможет «Реал» решил судьбу Модрича Причина пропуска Месси церемонии ФИФА, Моуринью возглавит «Барселону», а Черчесов отказался от денег – в главных слухах недели ​Роналду выделил топ-команду Европы, игра которой ему нравится ​Месси и Суарес в деле: «Интер Майами» пугает соперников ​Абаскаля уволят из «Спартака», если он не выполнит две задачи
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» «Барселона» готова позвать Моуринью
Спортивные новости
Капризов признан третьей звездой дня в НХЛ «Спартак» дома уступил «Авангарду» в КХЛ ЦСКА разобрался с «Барысом» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах разобрался с Кордой и вышел в 1/8 финала Australian Open Джокович без проблем вышел в четвёртый круг Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Января
15:33 · Саудовская Аравия
Моуринью ответил на предложение «Аль-Шабаба»
15:05 · Англия. Премьер-лига
Лапорт: «Для меня Гвардиола лучший тренер в мире в тактическом плане»
14:54 · Саудовская Аравия
​Роналду допускает, что будет играть до 42 лет 1
14:41 · Португалия. Примейра-лига
Роналду сообщил, что не спешит в «Спортинг»
13:05 · Саудовская Аравия
Роналду: «Золотой мяч» и FIFA The Best теряют свой престиж» 3
12:04 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «После ухода из «Манчестер Юнайтед» меня считали потерянным, но я доказал обратное»
03:08 · Англия. Премьер-лига
Йорк: «Бензема мог бы помочь «Манчестер Юнайтед», но сейчас команде нужны другие игроки»
02:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с де Брёйне на фоне интереса из Саудовской Аравии
00:24 · Саудовская Аравия
Моуринью потребует громких трансферов, если возглавит «Аль-Шабаб» слухи
20 Января
21:07 · Саудовская Аравия
Мане: «Чемпионат Саудовской Аравии смотрят во всём мире» 1
20:47 · Саудовская Аравия
Стало известно, почему Моуринью приостановил переговоры с «Аль-Шабабом» слухи
20:39 · Англия. Премьер-лига
Две суперзвезды АПЛ – главные цели саудовских клубов на лето слухи
12:45 · Саудовская Аравия
Лапорт: «Многие игроки недовольны переездом в Саудовскую Аравию» 2
12:38 · Испания. Ла Лига
Лапорт: «Со мной никто из «Реала» не связывался»
09:43 · Саудовская Аравия
Моуринью не планирует работать в Саудовской Аравии
Все новости