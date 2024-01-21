Моуринью ответил на предложение «Аль-Шабаба»

Бывший наставник «Ромы» Жозе Моуринью дал окончательный ответ «Аль-Шабабу», который хотел пригласить португальца на пост главного тренера. По информации от журналиста Педро Мораты, Моуринью отказался от предложение клуба из Саудовской Аравии.

Инсайдер Фабрицио Романо добавляет, что несмотря на слухи, Моуринью никогда не был близок к назначению в «Аль-Шабаб». Напомним, недавно португалец прибыл в Барселону, но цель визита пока неизвестна.

Моуринью был уволен из «Ромы» на этой неделе. Команда под руководством Даниэле де Росси вчера одержала победу над «Вероной» и поднялась на восьмую строчку в чемпионате Италии.