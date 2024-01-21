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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду допускает, что будет играть до 42 лет

21 Января 2024 • 14:54 Комментировать

Звёздный нападающий Криштиану Роналду высказался о своём возрасте. 5 февраля португалец отпразднует 39-й день рождения.

«Если я буду играть до 40 лет, это будет отличная цель на этом уровне. А потом, если всё будет в порядке, у могу играть до 41 года, до 42 лет… мы не знаем», - сказал Роналду в интервью для португальского Record.

С начала прошлого года Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Действующий контракт форварда рассчитан до завершения сезона 2023/2024.

Напомним, что Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 календарного года – он забил 54 мяча.

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Невероятный Роналду выиграл три индивидуальные награды

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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