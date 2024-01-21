Роналду: «Золотой мяч» и FIFA The Best теряют свой престиж»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду раскритиковал награды «Золотой мяч» и FIFA The Best. Напомним, действующим обладателем обоих призов является Лионель Месси, который в данный момент выступает в США за «Интер» Майами.

«Золотой мяч» и FIFA The Best теряют свой престиж. Я не хочу сказать, что Месси, Холанн или Мбаппе не заслужили ту или иную награду, но цифры есть цифры, они никогда не врут. Нужно учитывать весь сезон», – цитирует Роналду Record Portugal.

Роналду в конце 2022 года перебрался в «Аль-Наср». В составе команды из Саудовской Аравии 39-летний Криштиану зарабатывает 200 миллионов евро в год.