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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду: «Золотой мяч» и FIFA The Best теряют свой престиж»

21 Января 2024 • 13:05 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Фатех
15.02 20:00

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду раскритиковал награды «Золотой мяч» и FIFA The Best. Напомним, действующим обладателем обоих призов является Лионель Месси, который в данный момент выступает в США за «Интер» Майами.

«Золотой мяч» и FIFA The Best теряют свой престиж. Я не хочу сказать, что Месси, Холанн или Мбаппе не заслужили ту или иную награду, но цифры есть цифры, они никогда не врут. Нужно учитывать весь сезон», – цитирует Роналду Record Portugal.

Роналду в конце 2022 года перебрался в «Аль-Наср». В составе команды из Саудовской Аравии 39-летний Криштиану зарабатывает 200 миллионов евро в год.

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Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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