Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Моуринью потребует громких трансферов, если возглавит «Аль-Шабаб» слухи

21 Января 2024 • 00:24 Комментировать
Дамак
...
Аль-Шабаб Эр-Рияд
15.02 20:00

Жозе Моуринью рассчитывает, что при нём «Аль-Шабаб» сможет проворачивать дорогостоящие сделки на трансферном рынке.

Саудовский клуб считается главным претендентом на именитого португальца, недавно уволенного из «Ромы». Как сообщает Football Italia, Моуринью уже озвучил «Аль-Шабабу» свои требования, и одно из них – возможность подписывать звёздных игроков. Если это условие будет удовлетворено, 60-летний специалист вполне может принять предложение.

«Аль-Шабаб» занимает 11-ю строчку после 19 туров чемпионата Саудовской Аравии с 21 набранным очком.

Жозе Моуринью работал в «Роме» с лета 2021 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Аль-Шабаб Эр-Рияд

Новости по матчу

Сегодня, 21 Января
00:24
Моуринью потребует громких трансферов, если возглавит «Аль-Шабаб»
20 Января
20:47
Стало известно, почему Моуринью приостановил переговоры с «Аль-Шабабом»
19 Января
13:32
Моуринью согласился возглавить «Аль-Шабаб» 2
17 Января
23:35
На Моуринью уже появился претендент 1
31 Декабря
03:25
Клубы из Саудовской Аравии поспорят за героя ЧМ-2022
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДАМАК АЛЬ-ШАБАБ ЭР-РИЯД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии Винисиус угрожает «Реалу» из-за Мбаппе «Время летит»: Моуринью поделился архивным фото с Гвардиолой Бензема уезжает в АПЛ, Хендерсон уже сбежал, а ЦСКА «подрезал» игрока «Зенита»: главные трансферы недели Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе План Саудовской Аравии проваливается и даже Криштиану Роналду не поможет Причина пропуска Месси церемонии ФИФА, Моуринью возглавит «Барселону», а Черчесов отказался от денег – в главных слухах недели На Бензема появился новый претендент среди грандов АПЛ Время Левандовски подходит к концу: «Барселона» продаст его ближайшим летом ​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Рома» уволила Моуринью
Спортивные новости
«Спартак» дома уступил «Авангарду» в КХЛ ЦСКА разобрался с «Барысом» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах разобрался с Кордой и вышел в 1/8 финала Australian Open Джокович без проблем вышел в четвёртый круг Australian Open Джоковичу покорился очередной невероятный рекорд Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Января
00:24 · Саудовская Аравия
Моуринью потребует громких трансферов, если возглавит «Аль-Шабаб» слухи
20 Января
21:07 · Саудовская Аравия
Мане: «Чемпионат Саудовской Аравии смотрят во всём мире» 1
20:47 · Саудовская Аравия
Стало известно, почему Моуринью приостановил переговоры с «Аль-Шабабом» слухи
20:39 · Англия. Премьер-лига
Две суперзвезды АПЛ – главные цели саудовских клубов на лето слухи
12:45 · Саудовская Аравия
Лапорт: «Многие игроки недовольны переездом в Саудовскую Аравию» 1
12:38 · Испания. Ла Лига
Лапорт: «Со мной никто из «Реала» не связывался»
09:43 · Саудовская Аравия
Моуринью не планирует работать в Саудовской Аравии
09:05 · Саудовская Аравия
Роналду опубликовал пост после получения трёх наград
19 Января
20:44 · Саудовская Аравия
​Роналду: «Саудовская лига конкурентоспособнее, чем чемпионат Франции»
20:14 · Саудовская Аравия
​Роналду пророчит саудовской лиге большое будущее
20:08 · Англия. Премьер-лига
​Роналду выделил топ-команду Европы, игра которой ему нравится 1
19:57 · Саудовская Аравия
​Роналду: «Мне нравится, когда люди сомневаются во мне, а потом я добиваюсь успеха»
19:53 · Саудовская Аравия
​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн» 4
19:24 · Саудовская Аравия
​Хендерсон высказался о своих отношениях с Джеррардом
19:19 · Англия. Премьер-лига
​Хендерсон: Не могу советовать Салаху не ехать в Саудовскую Аравию
Все новости