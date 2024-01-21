Моуринью потребует громких трансферов, если возглавит «Аль-Шабаб»

Жозе Моуринью рассчитывает, что при нём «Аль-Шабаб» сможет проворачивать дорогостоящие сделки на трансферном рынке.

Саудовский клуб считается главным претендентом на именитого португальца, недавно уволенного из «Ромы». Как сообщает Football Italia, Моуринью уже озвучил «Аль-Шабабу» свои требования, и одно из них – возможность подписывать звёздных игроков. Если это условие будет удовлетворено, 60-летний специалист вполне может принять предложение.

«Аль-Шабаб» занимает 11-ю строчку после 19 туров чемпионата Саудовской Аравии с 21 набранным очком.

Жозе Моуринью работал в «Роме» с лета 2021 года.