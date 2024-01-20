Мане: «Чемпионат Саудовской Аравии смотрят во всём мире»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Сенегала Садио Мане высказался об уровне чемпионата Саудовской Аравии.

Совсем недавно уровень местной лиги высоко оценил Криштиану Роналду, 31-летний сенегалец согласен со своим одноклубником.

«Вы думаете, что если игрок выступает не в Европе, то он не заслуживает такого же внимания, и это печальное видение. За пределами Европы тоже есть футбол. Чемпионат Саудовской Аравии очень силён, его смотрят во всём мире. Я наслаждаюсь каждой минутой здесь, делаю всё возможное для достижения целей. Вам кажется, что я несчастлив, потому что играю не в Европе, но это не так», – поведал в интервью Sky Sports Мане.