Жозе Моуринью не торопится принимать предложение «Аль-Шабаба».

Во вторник португальский специалист был уволен из «Ромы», и практически сразу после этого появилась информация о заинтересованности саудовского клуба в приглашении «особенного». По данным журналиста Руди Галетти, представители «Аль-Шабаба» уже изложили Моуринью суть своего проекта. 60-летний наставник готов рассмотреть предложение, но в настоящий момент переговоры приостановлены. Обсуждения продолжатся лишь тогда, когда станет известен трансферный бюджет, доступный потенциальному рулевому.

Жозе Моуринью работал в «Роме» с лета 2021 года. Под его руководством римляне выиграли Лигу конференций и добрались до финала Лиги Европы.