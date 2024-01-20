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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Стало известно, почему Моуринью приостановил переговоры с «Аль-Шабабом» слухи

20 Января 2024 • 20:47 Комментировать
Дамак
...
Аль-Шабаб Эр-Рияд
15.02 20:00

Жозе Моуринью не торопится принимать предложение «Аль-Шабаба».

Во вторник португальский специалист был уволен из «Ромы», и практически сразу после этого появилась информация о заинтересованности саудовского клуба в приглашении «особенного». По данным журналиста Руди Галетти, представители «Аль-Шабаба» уже изложили Моуринью суть своего проекта. 60-летний наставник готов рассмотреть предложение, но в настоящий момент переговоры приостановлены. Обсуждения продолжатся лишь тогда, когда станет известен трансферный бюджет, доступный потенциальному рулевому.

Жозе Моуринью работал в «Роме» с лета 2021 года. Под его руководством римляне выиграли Лигу конференций и добрались до финала Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Аль-Шабаб Эр-Рияд

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