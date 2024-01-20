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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Лапорт: «Многие игроки недовольны переездом в Саудовскую Аравию»

20 Января 2024 • 12:45 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Фатех
15.02 20:00

Центральный защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт заявил о том, что недоволен своим переездом в Саудовскую Аравию. Напомним, летом испанец покинул «Манчестер Сити» ради трансфера в «Аль-Наср», который обеспечил футболисту зарплату в размере 24,5 миллионов евро в год.

«Клубы не облегчили нам задачу. Есть много игроков, которые недовольны переездом в Саудовскую Аравию. После того, как мы подписали контракт, нам перестали идти навстречу в некоторых вопросах. В плане качества жизни я ожидал немного другого. В Эр-Рияде ты проводишь по 3 часа в день в машине из-за пробок», – цитирует Лапорта Diario AS.

Источник добавляет, что 29-летний Эмерик пока не хочет покидать Саудовскую Аравию, несмотря на интервью с критикой.

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Евро-Футбол.Ру,
Эмерик Лапорт Аль-Наср Эр-Рияд

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