Моуринью не планирует работать в Саудовской Аравии

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пока не планирует работать в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, португальский специалист получил предложение от клуба «Аль-Шабаб», однако на данном этапе Моуринью не планирует его принимать. Отмечается, что в услугах именитого тренера заинтересованы несколько английских клубов.

Ранее сообщалось, что Моуринью согласился возглавить «Аль-Шабаб».

Напомним, португальский тренер был отправлен в отставку с поста наставника «Ромы» 16 января. Также Моуринью известен по своей работе в «Челси», «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед», «Интере», мадридском «Реале» и «Порту».