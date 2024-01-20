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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду опубликовал пост после получения трёх наград

20 Января 2024 • 09:05 Комментировать

Звезда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который выиграл три награды на церемонии в Дубае (ОАЭ), высказался о своем успехе посредством социальных сетей.

«Я горжусь, что стал обладателем трех наград. Огромная благодарность всем сотрудникам клуба, а также моим партнерам по команде. Они делают меня лучше каждый день», - оставил сообщение 38-летний португальский футболист в соцсети.

Напомним, что Криштиану признали лучшим игроком Ближнего Востока по итогам 2023 года, также он получил премию как лучший голеадор года. Роналду еще признали лучшим футболистом по версии болельщиков.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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