Роналду опубликовал пост после получения трёх наград

Звезда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который выиграл три награды на церемонии в Дубае (ОАЭ), высказался о своем успехе посредством социальных сетей.

«Я горжусь, что стал обладателем трех наград. Огромная благодарность всем сотрудникам клуба, а также моим партнерам по команде. Они делают меня лучше каждый день», - оставил сообщение 38-летний португальский футболист в соцсети.

Напомним, что Криштиану признали лучшим игроком Ближнего Востока по итогам 2023 года, также он получил премию как лучший голеадор года. Роналду еще признали лучшим футболистом по версии болельщиков.