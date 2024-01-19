​Роналду: «Саудовская лига конкурентоспособнее, чем чемпионат Франции»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не устаёт повторять, в насколько серьёзной лиге он выступает уже больше года. По словам португальца, чемпионат Саудовской Аравии может посоревноваться с французской Лигой 1.

«Саудовская лига не хуже Лиги 1. Саудовская лига более конкурентоспособна, чем Лига 1. Это я могу сказать после года, который провёл здесь. Мы уже сейчас лучше французской лиги», - слова Роналду приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что действующий контракт связывает 38-летнего Криштиану Роналду с «Аль-Насром» до конца сезона 2024/2025.

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