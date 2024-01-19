Невероятный Роналду выиграл три индивидуальные награды

В пятницу проходит церемония вручения наград в рамках премии Globe Soccer Awards. Звёздный Криштиану Роналду, которому в начале февраля исполнится 39 лет, выиграл сразу три приза.

Роналду признали лучшим игроком года на Ближнем Востоке и лучшим игроком года по версии фанатов. Кроме того, Криштиану получил награду имени Диего Марадоны как лучший бомбардир 2023 календарного года. Португалец наколотил 54 гола.

С начала прошлого года Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. Действующий контракт связывает португальца с этим клубом до середины 2025 календарного года.

Роналду ответил, когда завершит карьеру