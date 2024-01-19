​Роналду пророчит саудовской лиге большое будущее

Звёздный Криштиану Роналду уже больше года выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Португалец пророчит местной футбольной лиге большое будущее.

«Я счастлив в «Аль-Насре», это был отличный переход. Лига Саудовской Аравии находится в процессе становления, это займёт время. Но шаг за шагом они выйдут на топ-уровень.

Я думаю, что чемпионат Саудовской Аравии войдёт в тройку лучших лиг мира. Люди в Саудовской Аравии будут этим гордиться», - слова Роналду в социальных сетях приводит известный журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Роналду ответил, когда завершит карьеру