​Роналду: «Мне нравится, когда люди сомневаются во мне, а потом я добиваюсь успеха»

Звёздный португальский футболист Криштиану Роналду рассказал о том, как он конвертирует критику в успехи.

«Мне нравится, когда люди снова сомневаются во мне, а потом я добиваюсь успеха. На меня не действует критика», - слова Роналду в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Стоит напомнить, что Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром прошлого календарного года. Португальский форвард смог забить 54 гола.

Добавим, что в феврале Роналду исполнится 39 лет. Впрочем, португалец находится в прекрасной физической форме за счёт постоянных тренировок и правильного образа жизни.

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