​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своей результативности. Как известно, португалец стал лучшим бомбардиром 2023 календарного года с 54 голами.

«Я стал лучшим бомбардиром года. Только представьте, я обошёл такого молодого зверя, как Холанн. А мне скоро исполнится 39! Я горжусь этим», - сказал Роналду.

Криштиану Роналду отпразднует 39-й день рождения в понедельник, 5 февраля. Если брать нынешний сезон, то в 25 официальных матчах за «Аль-Наср» звёздный португалец записал на свой счёт 24 гола и 11 результативных передач на партнёров.

Роналду ответил, когда завершит карьеру