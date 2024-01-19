Роналду ответил, когда завершит карьеру

Звёздный форвард Криштиану Роналду ответил на вопрос, когда он завершит футбольную карьеру. В феврале португалец отпразднует свой 39-й день рождения.

«В тот момент, когда почувствую, что я всё, тогда я завершу карьеру… Может быть, через 10 лет?!» - сказал Роналду с улыбкой. Слова португальца в социальных сетях приводит известный журналист Фабрицио Романо.

Как известно, с прошлого года Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Действующее трудовое соглашение португальца рассчитано до середины 2025 года.

Добавим, что летом Роналду выступит за сборную Португалии на чемпионате Европы.

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