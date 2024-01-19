​Хендерсон высказался о своих отношениях с Джеррардом

Полузащитник Джордан Хендерсон покинул «Аль-Иттифак», где его тренером был Стивен Джеррард. Новоиспечённый игрок «Аякса» рассказал о своих отношениях со СтивиДжи. Любопытно, что в свои времени каждый из них был капитаном в «Ливерпуле».

«У меня действительно хорошие отношения со Стиви. Он великолепно вёл себя на протяжении шести месяцев, пока я был в команде. Я рад за него, что он продлил контракт. В последний месяц у нас были непростые времена, но он великолепно вёл себя со мной и блестяще вёл себя для клуба. Наши отношения были и всегда будут крепкими», - сказал Хендерсон журналистам.