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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Хендерсон высказался о своих отношениях с Джеррардом

19 Января 2024 • 19:24 Комментировать

Полузащитник Джордан Хендерсон покинул «Аль-Иттифак», где его тренером был Стивен Джеррард. Новоиспечённый игрок «Аякса» рассказал о своих отношениях со СтивиДжи. Любопытно, что в свои времени каждый из них был капитаном в «Ливерпуле».

«У меня действительно хорошие отношения со Стиви. Он великолепно вёл себя на протяжении шести месяцев, пока я был в команде. Я рад за него, что он продлил контракт. В последний месяц у нас были непростые времена, но он великолепно вёл себя со мной и блестяще вёл себя для клуба. Наши отношения были и всегда будут крепкими», - сказал Хендерсон журналистам.

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Аякс Стивен Джеррард Джордан Хендерсон Аль-Иттифак ещё теги
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