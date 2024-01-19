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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Моуринью согласился возглавить «Аль-Шабаб»

19 Января 2024 • 13:32 Комментировать (1)
Дамак
...
Аль-Шабаб Эр-Рияд
15.02 20:00

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью возглавит саудовский «Аль-Шабаб». Об этом сообщает Aawsat.

По информации источника, 60-летний португалец дал устное согласие руководству «Аль-Шабаба» на работу. Отмечается, что в ближайшее время Моуринью вылетит в Эр-Рияд, чтобы согласовать с клубом условия личного контракта.

После 19 туров текущего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» занимает 11-е место в турнирной таблице.

Напомним, Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера «Ромы» 16 января. Ранее он также возглавлял «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Интер» и мадридский «Реал».  

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Аль-Шабаб Эр-Рияд

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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
19 Января 2024 в 14:14
Ну, вот и все. Вряд ли, после Аль-Баб, он вернется……….
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