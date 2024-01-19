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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Хиляль» не собирается расторгать контракт с Неймаром

19 Января 2024 • 10:00 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0:0
Аль-Раед Бурайда
отменен

«Аль-Хиляль» не собирается расторгать контракт с нападающим команды Неймаром. Об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб исключил бразильского футболиста из заявки на сезон. Как отмечает Романо, «Аль-Хиляль» пошёл на этот шаг, чтобы освободить место для новичка команды Ренана Лоди.

Напомним, в настоящий момент Неймар востанавливается после серьёзной травмы.

31-летний футболист перешёл в «Аль-Хиляль» летом прошлого года из «ПСЖ». В футболке саудовского клуба бразильский футболист успел провести пять матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд

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