«Аль-Хиляль» не собирается расторгать контракт с Неймаром

«Аль-Хиляль» не собирается расторгать контракт с нападающим команды Неймаром. Об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб исключил бразильского футболиста из заявки на сезон. Как отмечает Романо, «Аль-Хиляль» пошёл на этот шаг, чтобы освободить место для новичка команды Ренана Лоди.

Напомним, в настоящий момент Неймар востанавливается после серьёзной травмы.

31-летний футболист перешёл в «Аль-Хиляль» летом прошлого года из «ПСЖ». В футболке саудовского клуба бразильский футболист успел провести пять матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.