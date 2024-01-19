Руководство «Аль-Иттифака» объявило о новом контракте с главным тренером команды Стивеном Джеррардом. Стороны пролонгировали сотрудничество до 2027 года, об этом сообщается на официальном сайте саудовского клуба.

Английский специалист занял пост рулевого «Аль-Иттифака» летом прошлого года. Предыдущее трудовое соглашение между сторонами было рассчитано до 2025 года.

После 19 сыгранных туров чемпионата Саудовской Аравии подопечные Джеррарда набрали 25 баллов и располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице. «Аль-Иттифак» отстает от идущего первым «Аль-Хиляля» на 28 очков.