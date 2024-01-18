«Аль-Хиляль» исключил Неймара из заявки на сезон

Бразильский нападающий Неймар пропал из заявки саудовского «Аль-Хиляля».

Как сообщает журналист Шей Лугасси, исключение Неймара стало временным решением. Источник отмечает, что в зимнее трансферное окно «Аль-Хиляль» подписал защитника Ренана Лоди и заявил его вместо Неймара, так как у клуба больше нет свободных легионерских слотов. Утверждается, что это решение только до лета.

Напомним, Неймар не сможет помочь своей команде до конца текущего сезона из-за серьезной травмы.

В составе «Аль-Хиляля» 31-летний бразилец провел пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором трех ассистов.