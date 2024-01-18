Полузащитник Джордан Хендерсон больше не является игроком «Аль-Иттифака». Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба. Трудовое соглашение между сторонами было расторгнуто по обоюдному согласию.

Напомним, 33-летний футболист защищал цвета «Аль-Иттифака» с прошлого лета, однако так и не смог адаптироваться в новом для себя месте.

По данным СМИ, в ближайшее время Хендерсон подпишет контракт с «Аяксом». Ранее появилась информация, что хавбек уже прошел медосмотр.

После 17 туров «Аякс» занимает пятое место в чемпионате Нидерландов, сумев пополнить свою копилку на 28 очков.