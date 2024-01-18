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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Хендерсон покинул «Аль-Иттифак» официально

18 Января 2024 • 23:00 Комментировать (1)

Полузащитник Джордан Хендерсон больше не является игроком «Аль-Иттифака». Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба. Трудовое соглашение между сторонами было расторгнуто по обоюдному согласию.

Напомним, 33-летний футболист защищал цвета «Аль-Иттифака» с прошлого лета, однако так и не смог адаптироваться в новом для себя месте.

По данным СМИ, в ближайшее время Хендерсон подпишет контракт с «Аяксом». Ранее появилась информация, что хавбек уже прошел медосмотр.

После 17 туров «Аякс» занимает пятое место в чемпионате Нидерландов, сумев пополнить свою копилку на 28 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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cabo verde
18 Января 2024 в 23:07
после англии конечно
климат - наитяжелейший, культура - дикая, футбола - 0
зато будет что вспомнить)
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