Судя по всему, звёздный Криштиану Роналду пополнил свою коллекцию автомобилей. В социальных сетях португальский нападающий «Аль-Насра» опубликовал свою фотографию рядом с новеньким Ferrari Purosangue. Стоимость такого автомобиля стартует от 400 тысяч долларов – дальше всё зависит от «начинки».

Стоит отметить и то, что на фото Роналду предстал в костюме бренда Gucci. Приобрести такое одеяние можно за 2 тысячи долларов.

В сезоне 2023/2024 Криштиану Роналду провёл 25 матчей. В них португалец забил 24 гола и отдал 11 голевых передач на партнёров.

Добавим, что в феврале Роналду отметит 39-й день рождения.

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