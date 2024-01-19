Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

План Саудовской Аравии проваливается и даже Криштиану Роналду не поможет

19 Января 2024 • 09:40 Комментировать

Криштиану Роналду перешёл в Саудовскую Аравию год назад за самую высокую заработную плату в истории. Переход вызвал огромное внимание со стороны СМИ не только к португальцу, но и к чемпионату Саудовской Аравии в целом. Государство готово развивать футбол и прикладывает к этому все возможные усилия и тратит баснословные финансы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как может провалиться план Саудовской Аравии сделать одну из лучших лиг в мире.

Денег не считают

Прошлой зимой и летом Саудовская Аравия не сходила с полос газет, телевидения и различных иных СМИ. После переезда Криштиану Роналду на Восток отправились и другие звёзды мирового футбола, такие как Неймар, Менди, Малком, Рубен Невеш, Зиеш, Митрович, не говоря уже о последнем на тот момент обладателе «Золотого мяча» Кариме Бензема. И страна не собирается на этом останавливаться. Заложены средства более 1 млрд долларов на привлечение звёзд. Цель Саудовской Аравии – добиться того, чтобы Про-лига вошла в топ-10 лиг мира. На данный момент она занимает 58-ю строчку в рейтинге. Отметим, что возглавляет этот рейтинг АПЛ, а на десятой строчке расположилась РПЛ.

Циклон на Маврикии

Карим Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» в июне 2023 года. Контракт 35-летнего на тот момент француза с мадридским «Реалом» истёк. И обладатель «Золотого мяча 2022» решил подзаработать на старость и обеспечить несколько своих поколений вперёд – 200 млн долларов за сезон. Бензема достаточно быстро начал их отрабатывать, отметившись девятью мячами в 15 проведённых матчах чемпионата Саудовской Аравии. Однако не прошло и полгода, как Бензема не выдержал условий пребывания в восточной стране. Карим пропустил три последние тренировки в декабре, не прибыл на базу клуба после мини-отпуска. Причины в лице циклона на Маврикии, который якобы помешал французу, отдыхавшему там, вовремя прибыть на тренировки, не были приняты как уважительные. Похоже, что уже этой весной мы увидим француза в «Челси» или мадридском «Реале».

Отказываются от денег

После того, как Джордан Хендерсон подписал контракт с «Аль-Иттифаком», в котором воссоединился со Стивеном Джерардом, он сразу стал самым высокооплачиваемым английским футболистом. 42 млн евро за сезон – это почти в два раза больше, чем получают его ближайшие преследователи в лице Рэшфорда, Стерлинга, Грилиша, которые выступают в АПЛ. Чтобы не попасть под налоги в Великобритании, Хендерсон попросил отсрочку с выплатной заработной платы. Таким образом, за полгода игры в Саудовской Аравии Джордан ничего не заработал, а с учётом того, что он собирается перебраться в амстердамский «Аякс», Хендерсон и вовсе может остаться без заработной платы. Правда, появилась информация, что боссы «Аль-Иттифака» не готовы отпускать 33-летнего англичанина из клуба в текущее трансферное окно, и сам Хендерсон с этим согласился.

Появились слухи и о возможном возвращении в АПЛ Роберто Фирмино. 32-летний бразилец в текущем сезоне провёл за «Аль-Ахли» 17 матчей, в которых заработал 5 очков (3 гола и 2 передачи). Но у Фирмино проблемы не только с адаптацией к новой стране, но и разногласия с наставником клуба – немцем Маттиасом Яйссле.

Не всё купишь за деньги

Оказывается, что не всё можно купить за деньги. Суровые законы восточной страны, тяжёлый климат, проблемы с культурной адаптацией заставляют звёзд футбола нервничать. Добавим к этому минимальное количество зрителей на некоторых матчах Про-лиги, трибуны которой иногда не превышают 1000 человек. Представители топовых клубов Европы явно к этому не привыкли, и, похоже, тщеславие некоторых игроков остаётся не удовлетворённым. Вместе с тем многим из них не хватает привычных для себя и своей семьи условий жизни.

План Саудовской Аравии по развитию футбола изначально выглядел слишком грандиозным, поэтому-то в него верилось с трудом. Но после прихода Криштиану Роналду и других звёзд футбола он стал вполне реальным, хоть и не идеальным. Похоже, что жизнь в Саудовской Аравии не всем по нраву, даже если за дискомфорт платят невероятные деньги.

Пять самых дорогих игроков чемпионата Саудовской Аравии

Игрок
Трансферная стоимость, млн евро
Неймар 45
Рубен Невеш 40
Сергей Милинкович-Савич 35
Фабиньо 35
Малком 30

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Неймар Рубен Невеш Малком Филипе Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди ​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце В «Спартаке» решили, что сделают с Джикией Моуринью сказал всего два слова «Роме» после увольнения ​Анчелотти раскритиковал Винисиуса и Беллингема после разгрома «Барселоны» Наставник «Жироны» Мичел сменит Хави на посту главного тренера «Барселоны» Лапорта может назначить вместо Хави немецкого тренера «Ливерпуль» может продать Салаха за большие деньги - назван клуб
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Барселона» готова позвать Моуринью «Рома» уволила Моуринью
Спортивные новости
«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис», Овечкин отметился ассистом Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, победил Руусувуори и пробился в третий круг Australian Open Блинкова в сумасшедшем триллере переиграла Рыбакину на Australian Open Чесноков отреагировал на поражение Касаткиной от Стивенс на Australian Open Касаткина проиграла Стивенс и вылетела с Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Января
10:00 · Саудовская Аравия
«Аль-Хиляль» не собирается расторгать контракт с Неймаром
09:12 · Саудовская Аравия
Джеррард заключил новую сделку в Саудовской Аравии официально
08:45 · Англия. Премьер-лига
Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе 3
18 Января
23:35 · Саудовская Аравия
«Аль-Хиляль» исключил Неймара из заявки на сезон
23:00 · Саудовская Аравия
Хендерсон покинул «Аль-Иттифак» 1 официально
22:51 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон прошёл медосмотр в «Аяксе»
21:54 · Саудовская Аравия
​Роналду показал фото с новым люксовым автомобилем – сколько он стоит 2 фото
16:37 · Нидерланды. Эредивизие
Хендерсон прибыл в Амстердам для завершения трансфера в «Аякс»
14:34 · Саудовская Аравия
Бензема, скорее всего, останется в «Аль-Иттихаде»
14:12 · Саудовская Аравия
Джеррард согласовал новый контракт с «Аль-Иттифаком»
14:01 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Челси» не хочет Бензема и Фирмино
11:21 · Англия. Премьер-лига
Бензема не интересен «Челси», но у француза есть другие варианты в АПЛ
10:33 · Англия. Премьер-лига
Мёрфи: «Хендерсон испортил свою карьеру»
09:36 · Испания. Ла Лига
Анчелотти хотят увести из «Реала», несмотря на новый контракт
08:12 · Саудовская Аравия
Бензема получает угрозы в Саудовской Аравии
Все новости