План Саудовской Аравии проваливается и даже Криштиану Роналду не поможет

Криштиану Роналду перешёл в Саудовскую Аравию год назад за самую высокую заработную плату в истории. Переход вызвал огромное внимание со стороны СМИ не только к португальцу, но и к чемпионату Саудовской Аравии в целом. Государство готово развивать футбол и прикладывает к этому все возможные усилия и тратит баснословные финансы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как может провалиться план Саудовской Аравии сделать одну из лучших лиг в мире.

Денег не считают

Прошлой зимой и летом Саудовская Аравия не сходила с полос газет, телевидения и различных иных СМИ. После переезда Криштиану Роналду на Восток отправились и другие звёзды мирового футбола, такие как Неймар, Менди, Малком, Рубен Невеш, Зиеш, Митрович, не говоря уже о последнем на тот момент обладателе «Золотого мяча» Кариме Бензема. И страна не собирается на этом останавливаться. Заложены средства более 1 млрд долларов на привлечение звёзд. Цель Саудовской Аравии – добиться того, чтобы Про-лига вошла в топ-10 лиг мира. На данный момент она занимает 58-ю строчку в рейтинге. Отметим, что возглавляет этот рейтинг АПЛ, а на десятой строчке расположилась РПЛ.

Циклон на Маврикии

Карим Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» в июне 2023 года. Контракт 35-летнего на тот момент француза с мадридским «Реалом» истёк. И обладатель «Золотого мяча 2022» решил подзаработать на старость и обеспечить несколько своих поколений вперёд – 200 млн долларов за сезон. Бензема достаточно быстро начал их отрабатывать, отметившись девятью мячами в 15 проведённых матчах чемпионата Саудовской Аравии. Однако не прошло и полгода, как Бензема не выдержал условий пребывания в восточной стране. Карим пропустил три последние тренировки в декабре, не прибыл на базу клуба после мини-отпуска. Причины в лице циклона на Маврикии, который якобы помешал французу, отдыхавшему там, вовремя прибыть на тренировки, не были приняты как уважительные. Похоже, что уже этой весной мы увидим француза в «Челси» или мадридском «Реале».

Отказываются от денег

После того, как Джордан Хендерсон подписал контракт с «Аль-Иттифаком», в котором воссоединился со Стивеном Джерардом, он сразу стал самым высокооплачиваемым английским футболистом. 42 млн евро за сезон – это почти в два раза больше, чем получают его ближайшие преследователи в лице Рэшфорда, Стерлинга, Грилиша, которые выступают в АПЛ. Чтобы не попасть под налоги в Великобритании, Хендерсон попросил отсрочку с выплатной заработной платы. Таким образом, за полгода игры в Саудовской Аравии Джордан ничего не заработал, а с учётом того, что он собирается перебраться в амстердамский «Аякс», Хендерсон и вовсе может остаться без заработной платы. Правда, появилась информация, что боссы «Аль-Иттифака» не готовы отпускать 33-летнего англичанина из клуба в текущее трансферное окно, и сам Хендерсон с этим согласился.

Появились слухи и о возможном возвращении в АПЛ Роберто Фирмино. 32-летний бразилец в текущем сезоне провёл за «Аль-Ахли» 17 матчей, в которых заработал 5 очков (3 гола и 2 передачи). Но у Фирмино проблемы не только с адаптацией к новой стране, но и разногласия с наставником клуба – немцем Маттиасом Яйссле.

Не всё купишь за деньги

Оказывается, что не всё можно купить за деньги. Суровые законы восточной страны, тяжёлый климат, проблемы с культурной адаптацией заставляют звёзд футбола нервничать. Добавим к этому минимальное количество зрителей на некоторых матчах Про-лиги, трибуны которой иногда не превышают 1000 человек. Представители топовых клубов Европы явно к этому не привыкли, и, похоже, тщеславие некоторых игроков остаётся не удовлетворённым. Вместе с тем многим из них не хватает привычных для себя и своей семьи условий жизни.

План Саудовской Аравии по развитию футбола изначально выглядел слишком грандиозным, поэтому-то в него верилось с трудом. Но после прихода Криштиану Роналду и других звёзд футбола он стал вполне реальным, хоть и не идеальным. Похоже, что жизнь в Саудовской Аравии не всем по нраву, даже если за дискомфорт платят невероятные деньги.

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