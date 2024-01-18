Бензема, скорее всего, останется в «Аль-Иттихаде»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема с большой долей вероятности останется в своём клубе в это трансферное окно. Как сообщает издание L’Equipe, последние слухи о возможном уходе не соответствуют действительности.

Отмечается, что Бензема всё устраивает в Саудовской Аравии. Нападающей не планирует покидать страну в обозримом будущем. Напомним, в «Аль-Иттихаде» 36-летний француз зарабатывает в районе 100 миллионов евро в год.

Ранее Бензема связывали с переходом в одну из команд Английской премьер-лиги. Нападающего сватали в «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», которые якобы хотели арендовать Карима до конца сезона.