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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема, скорее всего, останется в «Аль-Иттихаде»

18 Января 2024 • 14:34 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
0:0
Аль-Рияд
отменен

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема с большой долей вероятности останется в своём клубе в это трансферное окно. Как сообщает издание L’Equipe, последние слухи о возможном уходе не соответствуют действительности.

Отмечается, что Бензема всё устраивает в Саудовской Аравии. Нападающей не планирует покидать страну в обозримом будущем. Напомним, в «Аль-Иттихаде» 36-летний француз зарабатывает в районе 100 миллионов евро в год.

Ранее Бензема связывали с переходом в одну из команд Английской премьер-лиги. Нападающего сватали в «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», которые якобы хотели арендовать Карима до конца сезона.

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Карим Бензема трансферы футбола - зима 2024 Аль-Иттихад Джидда ещё теги

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