Джеррард согласовал новый контракт с «Аль-Иттифаком»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард согласовал условия нового контракта с «Аль-Иттифаком». Напомним, англичанин стал главным тренером саудовского клуба перед началом этого сезона.

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, Джеррард подпишет контракт сроком до 2027 года. Нынешнее соглашение англичанина с клубом истекало летом 2025 года. Источник отмечает, что руководство пообещало и дальше поддерживать тренера новыми трансферами.

В данный момент «Аль-Иттифак» под руководством Джеррарда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Вскоре команда потеряет своего капитана Джордана Хендерсона, который близок к переходу в «Аякс».