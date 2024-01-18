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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Джеррард согласовал новый контракт с «Аль-Иттифаком»

18 Января 2024 • 14:12 Комментировать
Аль-Халидж
...
Аль-Иттифак
15.02 20:00

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард согласовал условия нового контракта с «Аль-Иттифаком». Напомним, англичанин стал главным тренером саудовского клуба перед началом этого сезона.

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, Джеррард подпишет контракт сроком до 2027 года. Нынешнее соглашение англичанина с клубом истекало летом 2025 года. Источник отмечает, что руководство пообещало и дальше поддерживать тренера новыми трансферами.

В данный момент «Аль-Иттифак» под руководством Джеррарда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Вскоре команда потеряет своего капитана Джордана Хендерсона, который близок к переходу в «Аякс».

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Аль-Иттифак

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