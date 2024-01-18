Бензема получает угрозы в Саудовской Аравии

Звездный нападающий Карим Бензема, выступающий за «Аль-Иттихад», получает угрозы в Саудовской Аравии. Об этом рассказал адвокат французского футболиста Хьюг Вижье.

«Бензема приходят угрозы в Саудовской Аравии после слов министра о его связи с террористической организацией. Ему присылают сообщения ненависти», - передает слова адвоката RMC Sport.

Карим перебрался в «Аль-Иттихад» летом прошлого года на правах свободного агента. В текущем сезоне нападающий принял участие в 11 поединках за саудовский коллектив, записав на свой счет шесть забитых мячей и три голевые передачи.

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