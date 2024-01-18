Вейга не покинет «Аль-Ахли», несмотря на слухи о возвращении в Европу

Полузащитник «Аль-Ахли» Габри Вейга продолжит выступления в своём клубе.

Испанец назывался в числе известных футболистов, которые могут вернуться в Европу в январе после недолгого пребывания в Саудовской Аравии, однако такой вариант почти исключён. По данным журналиста Бена Джейкобса, 21-летний игрок пока не намерен никуда уходить, несмотря на слухи.

Габри Вейга пополнил ряды «Аль-Ахли» в августе прошлого года, перебравшись из «Сельты». Стоимость трансфера составила 30 млн евро.

Хавбек молодёжной сборной Испании принял участие в 15 матчах чемпионата Саудовской Аравии, записав на свой счёт четыре забитых мяча и три ассиста.