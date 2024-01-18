Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Вейга не покинет «Аль-Ахли», несмотря на слухи о возвращении в Европу

18 Января 2024 • 03:22 Комментировать
Аль-Ахдуд
...
Аль-Ахли Джидда
15.02 20:00

Полузащитник «Аль-Ахли» Габри Вейга продолжит выступления в своём клубе.

Испанец назывался в числе известных футболистов, которые могут вернуться в Европу в январе после недолгого пребывания в Саудовской Аравии, однако такой вариант почти исключён. По данным журналиста Бена Джейкобса, 21-летний игрок пока не намерен никуда уходить, несмотря на слухи. 

Габри Вейга пополнил ряды «Аль-Ахли» в августе прошлого года, перебравшись из «Сельты». Стоимость трансфера составила 30 млн евро.

Хавбек молодёжной сборной Испании принял участие в 15 матчах чемпионата Саудовской Аравии, записав на свой счёт четыре забитых мяча и три ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аль-Ахли Джидда Габри Вейга трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

15 Января
11:21
«Челси» выбирает между Бензема и экс-нападающим «Ливерпуля»
14 Января
22:37
«Аль-Ахли» настаивает на трансфере звезды «Баварии»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬ-АХДУД АЛЬ-АХЛИ ДЖИДДА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал» Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» «Барселона» выбрала экстренную замену Хави ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе Двум клубам АПЛ грозит снятие очков Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»
Спортивные новости
СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ «Авангард» переиграл ЦСКА в матче КХЛ Джокович с трудом, но вышел в третий круг Australian Open Селиваненко прокомментировал поражение Павлюченковой на Australian Open Кожевников высказался о неудачной серии «Спартака» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Января
03:22 · Саудовская Аравия
Вейга не покинет «Аль-Ахли», несмотря на слухи о возвращении в Европу
02:39 · Нидерланды. Эредивизие
Романо: «Хендерсон переходит в «Аякс», сделка закрыта»
02:01 · Испания. Ла Лига
«Реал» не вернёт Бензема
01:48 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему «Барселона» отказалась подписывать Хендерсона слухи
00:59 · Англия. Премьер-лига
На Бензема появился новый претендент среди грандов АПЛ слухи
00:11 · Испания. Ла Лига
«Аль-Наср» нацелился на молодую звезду Ла Лиги
17 Января
23:48 · Нидерланды. Эредивизие
Хендерсон откажется от крупной суммы ради перехода в «Аякс» слухи
23:35 · Саудовская Аравия
На Моуринью уже появился претендент слухи
22:26 · Италия. Серия А
Фрей предложил «Интеру» подписать Бензема
22:09 · Англия. Премьер-лига
Бензема рассматривает варианты с переходом в клуб АПЛ
20:25 · Саудовская Аравия
Фирмино не вернётся в АПЛ
18:19 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» закрывает трансфер Хендерсона
16:10 · Франция. Лига 1
​«Аль-Хиляль» подписал экс-защитника «Атлетико» официально
12:43 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра может продолжить карьеру в Саудовской Аравии слухи
12:01 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» назначил медосмотр Хендерсону
Все новости