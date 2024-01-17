Бывший рулевой «Ромы» Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

60-летний специалист был уволен из римского клуба во вторник. Согласно сведениям TeamTalk, кандидатуру Моуринью уже рассматривает «Аль-Шабаб». Сам португалец ранее признавался, что в будущем с высокой вероятностью поработает в Саудовской Аравии.

Жозе Моуринью возглавлял «Рому» с лета 2021 года. До возвращения в Италию «особенный» трудился в «Тоттенхэме» (с 2019 по 2021 год) и «Манчестер Юнайтед» (2016-2018).

В 2022 году Моуринью привёл «Рому» к победе в Лиге конференций, а годом позднее довёл команду до финала Лиги Европы.