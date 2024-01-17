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Саудовская Аравия. Премьер-лига

На Моуринью уже появился претендент слухи

17 Января 2024 • 23:35 Комментировать
Дамак
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Аль-Шабаб Эр-Рияд
15.02 20:00

Бывший рулевой «Ромы» Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

60-летний специалист был уволен из римского клуба во вторник. Согласно сведениям TeamTalk, кандидатуру Моуринью уже рассматривает «Аль-Шабаб». Сам португалец ранее признавался, что в будущем с высокой вероятностью поработает в Саудовской Аравии.

Жозе Моуринью возглавлял «Рому» с лета 2021 года. До возвращения в Италию «особенный» трудился в «Тоттенхэме» (с 2019 по 2021 год) и «Манчестер Юнайтед» (2016-2018).

В 2022 году Моуринью привёл «Рому» к победе в Лиге конференций, а годом позднее довёл команду до финала Лиги Европы.

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Рома Жозе Моуринью Аль-Шабаб Эр-Рияд ещё теги

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