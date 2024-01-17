Фирмино не вернётся в АПЛ

В последние дни слухи связывают нападающего Роберто Фирмино с возвращением в Европу, в частности в Премьер-лигу Англии. Тем не менее, у 32-летнего футболиста нет планов по уходу из «Аль-Ахли» в зимнее трансферное окно. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, из окружения Фирмино прозвучала информация о том, что игрок собирается продолжить выступления за «Аль-Ахли».

Роберто Фирмино перебрался в «Аль-Ахли» прошлым летом после восьми лет в «Ливерпуле». В нынешнем сезоне бразилец провёл 19 матчей, в которых забил три гола и отдал три голевых паса на партнёров.