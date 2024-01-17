Бензема подал в суд на главу МВД Франции

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции Жералда Дарманена. Об этом сообщил адвокат звездного футболиста Хьюг Вижье.

Причиной судебного разбирательства стало то, что политик обвинил Бензема в связях с террористами, рапортует RTL France.

Напомним, что форвард перешел в «Аль-Иттихад» летом прошлого года в статусе свободного агента. Он заключил с клубом трехлетний трудовой договор, который истекает в июне 2026-го.

В текущем сезоне Бензема провел 11 поединков во всех турнирах, записав на свой счет шесть забитых мячей и три голевые передачи.