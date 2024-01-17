​Adidas выиграл сражение с Nike в саудовском футболе

Саудовский футбол пытается расправить крылья, и, помимо активного приглашения игроков из Европы, тамошние футбольные боссы стараются укреплять бренд и узнаваемость саудовского футбола.

Очень кстати в этом свете придется новый многомиллионный контракт с компанией Adidas, которая станет официальным поставщиком мячей для чемпионата. Она выиграла эту гонку у компании Nike. Новый мяч, которым будут играть Криштиану Роналду и сокашники, будет называться Oceanuz и войдет в обиход со следующего сезона.

Напомним, что сейчас в саудовском чемпионате позади девятнадцать туров, лидирует в турнирной таблице «Аль-Хиляль».