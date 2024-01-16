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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Нутриционист Роналду поражается его форме и образу жизни

16 Января 2024 • 02:48 Комментировать

Криштиану Роналду не перестает удивлять, на сей раз диву дается его клубный нутриционист «Аль-Насра». Он заявил, что Роналду работает на совершенно ином уровне, хотя в своей карьере опытный специалист успел повидать всякое. Его слова цитирует испанское издание Marca:

- Я работал с разными атлетами, большинство были очень высокого уровня, и не только из футбола. Многие из них были примером трудолюбия, но то, как работает Роналду - это совершенно другой уровень. Он - эталон для всех спортсменов, - считает специалист.

Напомним, что недавно исполнился год с тех пор, как Роналду перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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