​Нутриционист Роналду поражается его форме и образу жизни

Криштиану Роналду не перестает удивлять, на сей раз диву дается его клубный нутриционист «Аль-Насра». Он заявил, что Роналду работает на совершенно ином уровне, хотя в своей карьере опытный специалист успел повидать всякое. Его слова цитирует испанское издание Marca:

- Я работал с разными атлетами, большинство были очень высокого уровня, и не только из футбола. Многие из них были примером трудолюбия, но то, как работает Роналду - это совершенно другой уровень. Он - эталон для всех спортсменов, - считает специалист.

Напомним, что недавно исполнился год с тех пор, как Роналду перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.