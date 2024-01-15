​«Аль-Ахли» готов отпустить звезду

Саудовский клуб «Аль-Ахли» готов отпустить одну из главных звёзд – нападающего Роберто Фирмино. По информации журналиста Бена Джейкобса, клуб из Джидды позволит бразильскому футболисту уйти в аренду при поступлении подходящего предложения.

Роберто Фирмино выступает за «Аль-Ахли» с лета. В 19 матчах текущего сезона форвард записал на свой счёт три гола и три результативных паса на партнёров.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает 32-летнего Фирмино в 10 миллионов евро. Ранее бразилец поиграл в Европе за немецкий «Хоффенхайм» и английский «Ливерпуль».