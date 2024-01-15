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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Появилась информация о будущем Бензема – француза связывают с возвращением в Европу

15 Января 2024 • 18:50 Комментировать

За последнее время в прессе появлялось много информации о будущем Карима Бензема. Поговаривают, что нападающий хочет вернуться в Европу уже спустя полгода после трансфера в «Аль-Иттихад».

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Бена Джейкобса, информация о возможном январском уходе Бензема из «Аль-Иттихада» является преувеличением. Саудовский клуб и Государственный инвестиционный фонд (PIF) хотят сохранить 36-летнего футболиста в команде.

Отмечается, что «Челси» ещё не делал предложений по Бензема, а предложение «Манчестер Юнайтед» по аренде француза было отклонено.

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Челси Манчестер Юнайтед Карим Бензема трансферы футбола - зима 2024 Аль-Иттихад Джидда ещё теги
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