Жезуш рассказал, чем Неймар отличается от Роналду

Наставник саудовского «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш поделился мнением о бразильском нападающем команды Неймаре, сравнив его со звездой сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Неймар – единственный в своем роде. Но он является противоположностью Роналду. Криштиану больше увлечен футболом. Неймар же ставит на первое место другие вещи», - передает слова специалиста Central do Arabаo.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «ПСЖ» летом прошлого года. По ходу сезона 31-летний форвард получил разрыв крестообразных связок и выбыл из строя до лета. В текущем сезоне бразилец провел пять матчей, забил гол и отдал три ассиста.