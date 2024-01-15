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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Иттифак» не отпустит Хендерсона в январе, игрок уже отреагировал на это решение

15 Января 2024 • 11:01 Комментировать

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон не покинет команду в это трансферное окно. Соответствующее решение приняло руководство клуба на недавней встрече.

По информации от издания Mail Sport, 33-летний англичанин решил не оспаривать позицию руководства и согласился остаться до конца сезона. Напомним, годовая зарплата Хендерсона в Саудовской Аравии составляет 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что бывший капитан «Ливерпуля» близок к трансферу в амстердамский «Аякс», но Джордану придётся повременить с возвращением в Европу как минимум до лета.

Напомним, «Аль-Иттифак» перед стартом сезона заплатил за Хендерсона 14 миллионов евро компенсации.

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Евро-Футбол.Ру,
Джордан Хендерсон Аль-Иттифак трансферы футбола состоявшиеся - зима 2024 ещё теги
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