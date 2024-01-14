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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Сын Роналду отпраздновал гол так, как его звёздный батя

14 Января 2024 • 17:58 Комментировать

Криштиану Роналду – младший в настоящий момент занимается в академии «Аль-Насра». В социальных сетях появилось видео, на котором 13-летний парень забивает гол с пенальти. Любопытно, что Роналду-младший отпраздновал взятие ворот так же, как обычно это делает его звёздный родитель.

Отметим, что Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала прошлого года. Действующий контракт португальца с саудовским клубом рассчитан до конца сезона 2024/2025. В феврале Роналду отпразднует свой 39-й день рождения.

На текущий момент «Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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