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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Хендерсон скоро сообщит «Аль-Иттифаку», что хочет покинуть клуб

14 Января 2024 • 11:34 Комментировать
Аль-Халидж
...
Аль-Иттифак
15.02 20:00

Бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон ещё не сообщил руководству своего нынешнего клуба «Аль-Иттфака» о своём желании уйти. По информации от журналиста Бена Джейкобса, в ближайшее время англичанин сообщит о своём желании на встрече с главным тренером Стивеном Джеррардом и спортивным директором Марком Алленом.

По информации от источника, позиция «Аль-Иттифака» остаётся неизменной – клуб не хочет расставаться с футболистом, за которого минувшим летом заплатил 14 миллионов евро. Тем не менее, 33-летнего Хендерсона не устраивает жизнь в Саудовской Аравии, из-за чего англичанин желает вернуться в Европу.

Джордана ранее связывали с переходом в амстердамский «Аякс» и шотландский «Селтик».

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