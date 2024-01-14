Хендерсон скоро сообщит «Аль-Иттифаку», что хочет покинуть клуб

Бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон ещё не сообщил руководству своего нынешнего клуба «Аль-Иттфака» о своём желании уйти. По информации от журналиста Бена Джейкобса, в ближайшее время англичанин сообщит о своём желании на встрече с главным тренером Стивеном Джеррардом и спортивным директором Марком Алленом.

По информации от источника, позиция «Аль-Иттифака» остаётся неизменной – клуб не хочет расставаться с футболистом, за которого минувшим летом заплатил 14 миллионов евро. Тем не менее, 33-летнего Хендерсона не устраивает жизнь в Саудовской Аравии, из-за чего англичанин желает вернуться в Европу.

Джордана ранее связывали с переходом в амстердамский «Аякс» и шотландский «Селтик».