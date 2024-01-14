Бензема отстранили от тренировок в «Аль-Иттихаде»

Звездный центрфорвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема отстранен от тренировок. Такое решение принял наставник команды Марсело Гальярдо, об этом рапортует газета Marca.

Как стало известно источнику, французский нападающий не приехал на базу вместе с другими футболистами команды. Это не понравилось Гальярдо, и наставник принял решение наказать подопечного отстранением от тренировочного процесса.

В текущем сезоне Бензема поучаствовал в 20 поединках «Аль-Иттихада», в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и пять голевых передач. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.