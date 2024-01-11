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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Бензема принял решение по будущему

11 Января 2024 • 15:30 Комментировать

В последние дни слухи стали связывать Карима Бензема с возвращением в европейский футбол. Так, например, сообщалось о возможном переходе 36-летнего француза в «ПСЖ».

Впрочем, Бензема не планирует уходить из «Аль-Иттихада» в январе, несмотря на интерес из Европы. Об этом в социальных сетях пишет журналист Экрем Конур. Бензема настроен завершить этот сезон в Саудовской Аравии.

Как известно, состав «Аль-Иттихада» Бензема пополнил летом. За саудовскую команду француз провёл 20 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 12 голов и пять результативных передач на партнёров.

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