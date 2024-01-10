Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился фотографией в социальных сетях.

Футболист опубликовал снимок себя в окружении детей (Криштиану-младший, близнецы Ева и Матео, Алана Мартина и самая маленькая Белла Эмеральда) и жены Джорджины Родригес.

Сам же Роналду подписал фото: «Моя жизнь» и добавил эмодзи красного сердца.

38-летний Роналду выступает за команду «Аль-Наср» из Саудовской Аравии с января 2023 года. В текущем сезоне португалец провёл 25 матчей за команду, в которых отметился 24 голами и отдал 11 результативных передач.