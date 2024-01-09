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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Хендерсон не покинет «Аль-Иттифак» слухи

09 Января 2024 • 23:55 Комментировать
Аль-Халидж
...
Аль-Иттифак
15.02 20:00

В Саудовской Аравии полностью отрицают слухи о возможном уходе Джордана Хендерсона из «Аль-Иттифака».

В январе английские СМИ неоднократно заявляли о намерении 33-летнего игрока вернуться в европейский футбол до закрытия зимнего трансферного окна. В числе претендентов на экс-хавбека «Ливерпуля» фигурировали как представители Английской премьер-лиги, так и клубы из других стран, однако в Саудовской Аравии не считают эту информацию достоверной.

Согласно сведениям журналиста Руди Галетти, ссылающегося на близкие к «Аль-Иттифаку» источники, Хендерсон не собирается уходить – он полностью сосредоточен на проекте. В клубе также не хотят расставаться с англичанином.

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Джордан Хендерсон Аль-Иттифак трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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