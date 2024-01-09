Криштиану Роналду изо дня в день тренируется, поддерживая своё тело для выступлений на самом высоком уровне. Во вторник португалец снова порадовал своих подписчиков в социальных сетях контентом – Роналду опубликовал видео, на котором он занимается на тренажёре.

С начала 2023 года Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Португальцу удалось стать лучшим бомбардиром завершившегося календарного года – он наколотил 54 гола.

Как известно, действующий контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года. В феврале звёздному футболисту исполнится 39 лет.

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